Reuters: Дуров не был проинформирован об ордере на арест во Франции

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не был проинформирован об ордере на арест во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

По информации источника, французский президент Эммануэль Макрон и МИД Франции также не были предупреждены об аресте предпринимателя. Кроме того, расследование французской прокуратуры никак не связано с США, добавил он.

Дурова задержали 24 августа, позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

В свою очередь, адвокат программиста Давид-Оливье Камински заявил, что Дуров в ближайшее время планирует внести залог.