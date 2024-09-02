Прокуратура Парижа заявила, что дело Дурова могут прекратить или переквалифицировать

Фото: vk.com/durov

Прокуратура Парижа может прекратить дело основателя Telegram Павла Дурова или передать его в суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это нужным. Об этом заявило французское ведомство РИА Новости.

После завершения расследования, которое может продлиться несколько месяцев, следственные судьи вынесут постановление о прекращении дела или организации слушания, уточнили в прокуратуре.

Также в ведомстве объяснили, отвечая на вопрос, может ли Дуров свободно перемещаться по Франции, в том числе отправляться на заморские территории, что по нормам судебного надзора основатель Telegram будет обязан проживать по одному адресу, который он объявит следственному судье. При этом информация о соблюдении Дуровым норм судебного контроля, в том числе явка в комиссариат полиции дважды в неделю, не будет сообщаться за исключением особых случаев.

Сам Дуров, по версии прокуратуры, сможет получить доступ к материалам дела и предоставить необходимые сведения, а залог в размере 5 миллионов евро, который он должен внести, может направляться частями. В ведомстве при этом не стали уточнять, какая часть средств уже была направлена.

Дуров был задержан спецслужбами Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Его освободили под залог, однако основатель Telegram теперь находится под судебным контролем. Ему запрещено покидать Францию, а также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Его адвокат Давид-Оливье Камински отметил, что Дуров планирует внести залог в размере 5 миллионов евро в ближайшее время.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по информации журналистов, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.

