Макрон заявил, что не был в курсе приезда Дурова во Францию

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не был в курсе приезда основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в страну, передает ТАСС.

"Я абсолютно не был в курсе прибытия господина Дурова во Францию", – уточнил лидер страны на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Также Макрон указал, что не собирался встречаться с Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни. Информация о каком-то приглашении с его стороны является ложной, добавил французский президент.

Предпринимателя задержали 24 августа. Ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат программиста Давид-Оливье Камински заявил, что Дуров в ближайшее время планирует внести залог.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что программист не был проинформирован об ордере на арест во Франции. Расследование местной прокуратуры никак не связано с США, утверждали журналисты.