Медведев не исключил передачу Дуровым ключей шифрования от Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров может передать Франции ключи шифрования от мессенджера в случае сильного давления, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: "Посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать". И он говорит: "Я никогда и никому это не отдам!" Это дословно", – вспомнил он в беседе с ТАСС.

Основатель мессенджера пойдет на это в случае сильного давления, хоть он и не хочет этого делать, подчеркнул Медведев. Однако рано или поздно Парижу придется отпустить Дурова, чтобы не портить свой имидж.

Дурова задержали в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее предпринимателя выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, по которому он не может уехать из Франции. После произошедшего Telegram обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах.

