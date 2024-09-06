Politico: Павел Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж

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Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что еще в 2018 году предприниматель планировал перевезти ее и детей в Париж, передает издание Politico.

По ее словам, Дуров был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, однако не планировал жить вместе с ними. Она утверждает, что основатель Telegram подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому обязался оплачивать все ее траты на аренду жилья.

Ранее Болгар рассказала, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. По ее словам, основатель мессенджера перестал платить по счетам за детские расходы, куда входят обучение, проездные и медицина.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.