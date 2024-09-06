Захарова заявила, что ситуация с Дуровым должна стать отрезвляющим примером

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Ситуация с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции должна стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

"Так вот это вранье, это иллюзия, неправда, это фейк, ложь", – заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Запад всегда контролировал мессенджеры и социальные сети, а также вмешивался в их работу. Однако когда другие страны пытались привести зарубежные мессенджеры и СМИ в соответствие со своим национальным законодательством, это, по словам представителя МИД, вызывало истерику в США и других странах. Дипломат отметила, что такая реакция была вызвана тем, что данные меры лишали Вашингтон возможности использовать эти средства коммуникации в своих целях.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что у РФ не было никаких претензий к Дурову. При этом президент РФ назвал избирательным и не очень понятным решение Франции арестовать основателя Telegram.

Дурова задержали в конце августа. Позже ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее предпринимателя выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, по которому он не может уехать из Франции.

Затем Дуров отметил, что если какая-либо страна недовольна интернет-услугой, то им стоит возбудить судебный иск против самой услуги, а не генерального директора.

