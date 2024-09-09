Юрист Либескинд заявил, что Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля

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Основатель Telegram Павел Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств, уверен французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

"Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции – особенно с учетом того, что у него есть дети за границей", – заявил адвокат в беседе с РИА Новости.

Либескинд подчеркнул, что в условиях надзора не стоит срок, то есть Дуров не сможет покинуть страну в ближайшие 2–3 года, пока будет идти следствие. Эксперт считает, что адвокат предпринимателя попробует изменить условия контроля через 8–12 месяцев.

Дурова задержали в конце августа. Предпринимателю предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. В свою очередь, прокуратура Парижа подтвердила, что основатель Telegram сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

