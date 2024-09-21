Figaro: сотрудничество Дурова со следствием вызвало запросы от других стран

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Готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием во Франции привела к многочисленным запросам информации от властей ряда стран. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Согласно данным издания, среди этих стран – США, Корея и Бельгия. Источник газеты также заявил, что "сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции".

Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

По данным СМИ, после задержания Дурова Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников.

Так, мессенджер отреагировал на запросы управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, выяснили журналисты.

