Liberation: Telegram стал отвечать на запросы следователей во Франции

12 сентября, 12:59Технологии
Фото: 123RF/diy13
Telegram после задержания основателя мессенджера Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников. Об этом пишет Liberation.
По информации издания, мессенджер отреагировал на запросы управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований. При этом во Франции ведется множество дел, требующих информации от Telegram, добавили журналисты.
Кроме того, в Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера.
"Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", – приводит издание заявление федеральной прокуратуры Бельгии.
Как ранее заявила прокурор Парижа Лор Беко, расследование против Дурова было начато в связи с отсутствием реакции создателей мессенджера на требования французских следователей идентифицировать киберпреступников. Особенно это касается вопросов детской порнографии.
Дурова задержали в конце августа. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.
Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.
В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.
Павел Дуров получит доступ к материалам дела против него