Liberation: Telegram стал отвечать на запросы следователей во Франции

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Telegram после задержания основателя мессенджера Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников. Об этом пишет Liberation.

По информации издания, мессенджер отреагировал на запросы управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований. При этом во Франции ведется множество дел, требующих информации от Telegram, добавили журналисты.

Кроме того, в Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера.

"Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", – приводит издание заявление федеральной прокуратуры Бельгии.

Как ранее заявила прокурор Парижа Лор Беко, расследование против Дурова было начато в связи с отсутствием реакции создателей мессенджера на требования французских следователей идентифицировать киберпреступников. Особенно это касается вопросов детской порнографии.

Дурова задержали в конце августа. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.