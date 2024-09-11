Прокурор Парижа: Telegram привлек внимание следствия из-за отсутствия реакции на запросы

Фото: depositphotos/prykhodov

Расследование против основателя Telegram Павла Дурова было начато в связи с отсутствием реакции создателей мессенджера на требования французских следователей, а также из-за желания продемонстрировать, что "в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность". Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

"Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы", – поделилась она.

Беко объяснила, что именно по этим причинам во Франции и был разработан закон, который позволит следователям привлекать к ответственности основателей мессенджеров по факту администрирования интернет-платформы для незаконных операций. При этом прокурор оставила без ответа вопрос ведущего о том, готовы ли французские следователи задержать и владельца соцсети X Илона Маска, когда он захочет прилететь во Францию.

Между тем Бекко рассказала, что Дуров активно сотрудничает с судебными органами Франции и полностью соблюдает условия судебного контроля, которые были установлены после предъявления ему обвинений. Прокурор считает, что дело основателя Telegram является показательным в плане борьбы с киберпреступностью.

Она также рассказала, что французские следователи следили за сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC, который Бекко вынудила закрыть.

Дурова задержали в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств. Он напомнил, что у программиста за границей есть дети.

