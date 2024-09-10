France Info: Дуров общается со следователями Франции по-русски и по-английски

Фото: vk.com/Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отвечает на вопросы французских следователей на русском и английском языках. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Как пишет СМИ, для получения гражданства Франции предприниматель сдал экзамен по французскому языку и получил диплом уровня В1 – "средний уровень владения языком, которого, однако, оказалось недостаточно, чтобы отвечать на вопросы следователей". По словам журналистов, Дуров при задержании отвечал на вопросы правоохранителей "по-русски, а затем по-английски".

Дуров сдал экзамен по французскому языку в Дубае, а запись на тестирование проходила с участием французского посольства, говорится в материале.

Основателя Telegram задержали в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств. Он напомнил, что у программиста за границей есть дети.