Дуров заявил, что IP и телефоны нарушителей в Telegram могут быть раскрыты

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IP-адреса и телефоны нарушителей в Telegram могут быть раскрыты соответствующим органом в ответ на обоснованные запросы, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Мы обновили наши "Условия обслуживания" и "Политику конфиденциальности", обеспечив их единообразие по всему миру", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, такие меры должны отпугнуть злоумышленников. Последние, в частности, использовали функцию поиска в Telegram для продвижения незаконных товаров. Дуров подчеркнул, что его команда не позволит преступникам поставить под угрозу целостность платформы для почти миллиарда пользователей.

Ранее мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.

Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.

После этого Telegram обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Дуров может передать Парижу ключи шифрования в случае сильного давления.

