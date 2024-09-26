Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке

Фото: Telegram

Сбой произошел в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек" в мессенджере Telegram.

"Технические неполадки. Не переживайте, ваши средства на месте. Мы уже решаем проблему", – такая надпись всплывает при попытке зайти в раздел приложения.

Сейчас для пользователей недоступны вкладки криптокошелька, курс и транзакции.

По данным телеграм-канала TON Status с уведомлениями для разработчиков и интеграторов сервиса TON, 26 сентября может быть повышенная нагрузка на блокчейн. Как он уточнил, там будут выпускаться монеты от игрового проекта Hamster Kombat.

Между тем доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил, что недовольным своим заработком игрокам Hamster Kombat бессмысленно жаловаться на разработчиков, поскольку те не обещали никому золотые горы. Эксперт отметил, что рассчитывать на большие легкие деньги в этой ситуации не было смысла. Он назвал подобные проекты высокорискованными и отметил, что чаще они приносят пользователю больше проблем, чем дохода.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили, что злоумышленники стали воровать аккаунты пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. По данным компании, мошенники отправляют ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе и после ввода юзером учетных данных получают доступ к его личному аккаунту в мессенджере.

