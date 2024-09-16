Эксперт Егоров призвал настороженно относиться к криптопроектам в Telegram

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После ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующие инвестиционные проекты. Об этом рассказал криптоэксперт Евгений Егоров в беседе с "Газетой.ру".

Злоумышленники привлекают жертв обещанием бесплатной раздачи криптовалют Telegram и Дурова. По словам эксперта, пользователи замечали сообщения от имени известных СМИ о том, что новый инвестиционный проект предпринимателя должен был сделать всех людей финансово независимыми, из-за чего его и арестовали.

Эксперт предупредил, что обладателям криптовалюты следует быть осторожными с ресурсами в поддержку программиста. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам о криптовалюте, существует вероятность стать жертвой злоумышленников и лишиться денег.

Зачастую киберпреступники используют криптодрейнеры – вредоносное ПО для быстрого и автоматизированного опустошения криптокошельков. Жертва авторизуется на фишинговом сайте, привязывает свой криптокошелек, подтверждает разрешение на транзакции и тем самым передает программе доступ к своим криптоактивам, пояснил Егоров.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа, после чего ему предъявили обвинение в 12 преступлениях.

Суд в Париже освободил Дурова из-под стражи 28 августа под залог в размере пяти миллионов евро, которые необходимо выплачивать частями. До марта 2025 года основателю Telegram запрещено покидать Францию.

На фоне ареста Павла Дурова россиян уже предупреждали о новой мошеннической схеме. Под видом техподдержки Telegram злоумышленники предлагали пользователям создать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Эксперт Василий Шутов объяснил, что подобные действия ведут к потере аккаунта и манипуляции со стороны злоумышленников.