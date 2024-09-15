Депутат Немкин: мошенники начали подделовать приложения для здоровья

Фото: depositphotos/tatsianama

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к банковским и прочим конфиденциальным данным пользователя под предлогом покупки премиум-функций. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания", – цитирует депутата РИА Новости.

Так, под предлогом покупки премиум-функций подобные приложения могут запрашивать доступ к истории медицинских обращений или даже к банковским данным.

Министерство здравоохранения РФ сообщило ранее о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят своим жертвам и убеждают их установить новое "приложение Минздрава".

Аферисты утверждают, что те пациенты, которые недавно проходили медицинские обследования, смогут получить кешбэк. После установки данного приложения на телефон злоумышленники направляют жертве форму для ввода данных и таким образом получают доступ к банковским картам.

Еще одна схема мошенничества появилась в Telegram. Так, злоумышленники, выдавая себя за перекупщиков продукции известных компаний, продают через телеграм-боты поддельные антипаразитарные препараты для домашних питомцев.