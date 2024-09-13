"Известия": аферисты зарабатывают на желающих приобрести лекарства для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники, выдавая себя за перекупщиков продукции известных компаний, продают через телеграм-боты поддельные антипаразитарные препараты для домашних питомцев, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, первый всплеск жалоб по поводу такого мошенничества наблюдался весной. С наступлением осени и ростом спроса на противопаразитарные средства мошенники вновь активизировались. Аферисты, пользуясь опасениями собаководов относительно клещей, предлагают приобрести западные лекарства с отправкой через маркетплейсы после предоплаты 100%.

Как рассказали эксперты и анонимные источники из сообщества собаководов, содержимое посылки не соответствует заказу. Например, одному из пострадавших вместо лекарств прислали две шоколадки, ущерб составил 22 тысячи рублей.

Собеседник издания отметил, что авторы каналов зачастую рассказывают подписчикам, что у них есть "наработанный канал поставок" из нейтральных стран, что заставляет потенциальных покупателей поверить в подлинность препарата.

Как правило, подобные ресурсы существуют недолго. После того как пользователи сталкиваются с обманом, они предупреждают других участников сообщества в течение нескольких дней. Однако количество каналов и ботов стремительно растет, при этом мошенники активно инвестируют в продвижение ботов, поэтому количество подписчиков может доходить до десятков тысяч, следует из материала.

Так, жительница района Гольяново перевела 15 тысяч рублей на счет одного из онлайн-магазинов в Telegram, который продавал контрабандные ветеринарные препараты. Еще одна москвичка лишилась 3 200 рублей, сделав перевод другому подобному магазину, но обещанные препараты не получила. Жительница района Коптево потеряла 32 тысячи рублей: ей обещали несколько препаратов иностранного производства и доставку через логистическую компанию. Однако после перевода средств продавец перестал выходить на связь.

Аналогичные случаи были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Московской области и других городах. В среднем ущерб составляет от 3,5 до 30 тысяч рублей. По словам источника "Известий" в правоохранительных органах, небольшой размер ущерба делает такие преступления труднораскрываемыми, не каждый пострадавший обращается в полицию из-за нескольких тысяч рублей.

По данным "Известий", стать жертвами мошенников могут пользователи, ищущие в интернете лекарства, ввоз которых в РФ был прекращен.

Кроме того, ФАС предупредила владельцев домашних животных о том, что многие препараты заграничного производства не введены в гражданский оборот, поэтому качество и безопасность продаваемых медикаментов не подтверждены.

По мнению главы юридической организации по защите животных "Зооправо" Анастасии Федюниной, несмотря на запрет ввоза некоторых препаратов, владельцы животных должны в первую очередь заботиться о здоровье своих питомцев. В связи с тем, что приобретение запрещенных к ввозу лекарственных препаратов с рук невозможно проверить на качество и подлинность, существует высокий риск отравления или гибели животного. Она порекомендовала владельцам заменить препараты, подлинность которых невозможно проверить, на доступные аналоги.

Ранее кинолог Владимир Голубев предупредил россиян о начале активного периода у клещей. Он сообщил, что собак необходимо обрабатывать от клещей до ноябрьских заморозков. Эксперт отметил, что собаководы считают, что с окончанием лета уходит и опасность подцепить клеща, однако паразит адаптируется под осенний период, и пока не наступят заморозки, опасность заражения домашнего питомца будет существовать.