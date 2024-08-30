Москвичи чаще всего водили питомцев к терапевтам и хирургам в 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи чаще всего водили питомцев к терапевтам, хирургам и УЗИ-специалистам в течение года, рассказала в честь Дня ветеринарного работника заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, с начала 2024 года горожане и их питомцы обратились к ветеринарам-терапевтам 208 925 раз, к хирургам – 45 739 раз, а также прошли УЗИ-диагностику 33 178 раз, отметила замглавы города, сославшись на промежуточные результаты работы ветклиник столицы в этом году.

"Чаще всего москвичи встречаются с ветврачами в клиниках, когда в помощи специалистов нуждаются любимые питомцы. Здесь ежедневно помогают более чем 1 тысяче пациентов. Причем это не только привычные пушистые четвероногие друзья собаки и кошки, но и редкие экзотические животные – от игуан до сурикатов", – обратила внимание вице-мэр.

В общей сложности за 8 месяцев 2024 года госветклиники Москвы приняли уже 312 тысяч домашних питомцев. В этот период животным и их владельцам было оказано свыше 670 тысяч ветеринарных услуг, подчеркнула Ракова.

Про прошествии 15 лет уровень ветеринарной помощи в Москве вышел на совершенно новый уровень. Так, клиники были оснащены современным оборудованием для диагностики и хирургии.

Также во многих из них появился круглосуточный стационар для животных и начали работать узкопрофильные специалисты всех направлений: от кардиологов и офтальмологов до ратологов и орнитологов. Однако важнее всего, по словам Раковой, стал тот факт, что животным помогают профессионалы, которые повышают свою квалификацию ежедневно.

При этом наибольшей популярностью среди узкопрофильных специалистов пользуются стоматологи и офтальмологи. Так, с начала 2024 года проведено 6 690 стоматологических и 3 214 офтальмологических приемов животных.

Москвичи могут звонить в контактный центр госветслужбы Москвы ежедневно и круглосуточно. Звонки принимаются по номеру +7 (495) 612-04-25. В течение 2024 года операторы приняли уже 110 455 звонков. При этом ежедневное число обращений, как правило, достигает 500, хотя в 2023-м оно составляло лишь 300 звонков в сутки.

Ветеринары также выезжают для оказания помощи животным на дом. За год они совершили более 2 тысяч выездов. Востребованность такого типа услуг ветеринарной помощи выросла почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Для удобства владельцев домашних животных также было обновлено мобильное приложение "Мой id". Теперь они могут не только в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, но и быстро воспользоваться услугой записи животного в ветклинику на mos.ru.