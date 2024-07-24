Столичные ветеринары спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Ветеринары в Зеленограде спасли собаку, у которой начали выпадать органы брюшной полости после неудачной операции. Об этом Москве 24 рассказали в госветслужбе столицы.

Как сообщили в ведомстве, несколько дней назад метиса Нюшу стерилизовали в сторонней клинике. Однако спустя время владельцы заметили, что у питомца разошлись швы, и экстренно отправились к ветеринарному врачу в госучреждение.

Уже на месте хирург Надежда Кузина увидела, что репродуктивные органы у собаки не были удалены – матка и яичники остались на месте. Также специалист нашла нити для перевязывания маточных труб, однако в госветслужбе подчеркнули, что такой способ стерилизации собак в ветеринарии считается неприемлемым.



из сообщения столичной госветслужбы На момент обращения у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Необходимо было спасать собаку от последствий такой "стерилизации". Хирург провела овариогистерэктомию – удаление яичников и матки. К счастью, помощь была оказана вовремя, и Нюша быстро пошла на поправку.

Спустя две недели пациента привели на снятие швов, контрольный осмотр и сдачу анализов. Питомец чувствовал себя хорошо, отметили в ведомстве.

В госветслужбе столицы подчеркнули, что при стерилизации животных ветеринары всегда должны удалять яичники (овариоэктомия). Такую же процедуру рекомендуется проводить и с маткой (овариогистерэктомию), поскольку только этот способ предотвращает воспаления и опухоли органов у питомцев.

При обращении в клиники ветврачи рекомендуют пользоваться профессиональными терминами, чтобы избежать непонимания и путаницы, так как слова "кастрация" и "стерилизация" все понимают по-разному. Обговаривая с ветврачом "овариогистерэктомию", владелец сразу дает понять, что необходимо удалить все репродуктивные органы, в числе которых матка и яичники.

Ранее столичные ветврачи спасли котов, которые проглотили золотую сережку и заглушку для мебели. Специалисты напомнили, что при подозрении на инородное тело питомцу нельзя давать слабительное, резко поднимать, переворачивать и мять живот.