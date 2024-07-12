В Москве спасли домашних котов, проглотивших золотую сережку и заглушку для мебели

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Заглушку для мебели, золотое украшение и даже провод обнаружили в желудках домашних животных специалисты ветклиник ГБУ "Мосветобъединение", рассказали Москве 24 в столичной госветслужбе.

Одним из спасенных стал кот Степа: он поступил в Бутовскую ветклинику с жалобами на рвоту после еды и слабость.



ГБУ "Мосветобъединение" В процессе обследования питомцу сделали рентген, и на снимке хозяева узнали давно пропавшую заглушку для мебели.

Хирург Дарья Матвеева провела коту операцию по извлечению инородного тела, после чего состояние животного сразу стабилизировалось, а заглушка была возвращена владельцам.

У хозяев шпица по кличке Буся в один день пропал интернет в квартире и заболела любимая собака.

"С симптомами рвоты пациентку принесли в Советскую ветклинику к хирургу Юлии Романовой. На приеме была определена причина проблем и с интернетом, и с Бусей: молодая собака съела провод", – отметили в ведомстве, добавив, что опасный моток был извлечен из кишечника, а питомец вскоре полностью восстановился.

В свою очередь, в Зеленограде кот неудачно поиграл с хозяйкой прямо среди ночи.



ГБУ "Мосветобъединение" Владелица проснулась от сильной боли, так как домашний кот снял с ее уха сережку-гвоздик и мгновенно проглотил.

Уже утром пациенты были на приеме в Зеленоградской ветклинике у Надежды Кузиной: в этом случае обошлось без оперативного вмешательства, так как мелкий предмет не причинял вреда питомцу. Потребовалась лишь диета и немного терпения, чтобы золотая сережка вышла самостоятельно, отметили в ведомстве.

В госветслужбе напомнили, что при подозрении на инородное тело питомцу нельзя давать слабительное, резко поднимать, переворачивать, мять его живот.

"Нужно ограничить подвижность животного и немедленно доставить его в ветклинику. Симптомами инородных предметов в желудке является отказ от еды, рвота, вялость, признаки боли", – отмечают специалисты.

Записаться к ветеринарному врачу в 26 государственных ветклиниках столицы можно онлайн на портале mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

Ранее ветеринар рассказала, для каких питомцев наиболее опасна жара. По словам заведующей Кунцевской ветеринарной клиникой Елены Алешиной, это брахиоцефалы – бульдоги, мопсы, персидские кошки и другие. Из-за строения они часто имеют проблемы с дыханием, поэтому находятся в группе риска. Также животные с темным окрасом более подвержены риску солнечного и теплового удара.