В Госветслужбе назвали необычных питомцев, с которыми путешествуют москвичи

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Среди питомцев, получивших в июне документы для путешествий за границу, были игуаны, еноты и сурикаты, рассказали Москве 24 в столичном комитете ветеринарии.

Всего же за первый летний месяц в госветклиниках столицы документы для перемещения сделали 3 472 домашним животным, а в целом за первые полгода 2024-го – более 13 тысяч.

"Чаще всего москвичи, конечно, путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические "туристы". Например, в последних числах месяца справку для путешествия за границу получила крупная игуана", – рассказали в ведомстве.



комитет ветеринарии Москвы Также москвичи брали с собой на отдых волнистых попугайчиков, попугая амазона, ожерелового попугая, хомячков, морских свинок, сурикатов, енотов и различных рептилий (в основном игуан и хамелеонов). Все эти питомцы получили в госветклиниках города ветеринарные сопроводительные документы.

В комитете отметили, что путешествовать с собаками и кошками проще: им не требуется многодневный карантин (если с собой – не более двух питомцев), плюс достаточно чипировать животное, соблюдать сроки вакцинации и обратиться в любую госклинику для получения документов.

"А вот к путешествию с экзотическими животными необходимо готовиться заранее: в первую очередь обратиться в госветслужбу для постановки животного на 30-дневный карантин и проведения видовых обследований. После карантина питомцам будут оформлены необходимые документы. Экзотическим животным, которые занесены в Красную книгу, дополнительно потребуется разрешение СИТЕС", – пояснили в ведомстве.

Во время подготовки к путешествию за границу специалисты рекомендуют прежде всего внимательно изучить ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируется посетить (требования могут меняться, поэтому каждый раз нужно проверять их актуальность).

"Если же вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, узнайте ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будете находиться с животным. Также важно позвонить в авиакомпанию, которую вы выбрали для путешествия, и узнать правила перевозки животных", – советуют эксперты.

Справки для путешествий можно оформить в любой из 26 государственных ветклиник Москвы, предварительно записавшись на прием в суперсервисе "Мой питомец" или в едином контакт-центре госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

Ранее жителей столицы предупредили, что для большинства животных и птиц критичной является температура воздуха в 40–50 градусов. В такую жару питомцам нужно обеспечить доступ к питьевой воде, пересмотреть график прогулок и стараться снизить физическую активность, отметила заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.