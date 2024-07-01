Ветеринар Алешина назвала домашних животных, для которых жара наиболее опасна

Фото: 123RF/annaav

В жару животным нужно обеспечить доступ к питьевой воде, пересмотреть график прогулок и стараться снизить физическую активность. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.

Ранее жителей столицы предупредили об аномальной жаре с 1 июля. В частности, днем во вторник, 2-го числа, температура воздуха составит 32–34 градуса, а в среду и четверг повысится до 35.

По словам Алешиной, для большинства животных и птиц критичной является температура в 40–50 градусов.

"В жару их ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже на короткое время. В салоне стоящего на солнце автомобиля температура очень быстро достигает критической для питомца отметки, и, чем меньше его вес, тем скорее у него может наступить перегрев", – предупредила ветеринар.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Чтобы помочь животному пережить жаркую погоду, необходимо следить, чтобы оно не находилось на открытом солнце. Также важно обеспечить в доме приток свежего воздуха, при необходимости использовать вентилятор или кондиционер. Плюс всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде.

Особое внимание в жаркое время года должны проявить владельцы брахиоцефалов (животных с укороченным по сравнению с другими породами лицевым черепом – бульдоги, мопсы, персидские кошки и другие). Из-за строения они часто имеют проблемы с дыханием, поэтому находятся в группе риска. Также стоит помнить, что животные с темным окрасом более подвержены риску солнечного и теплового удара.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой В жару необходимо пересмотреть график прогулок с собаками: лучше выходить на улицу в ранние утренние и поздние вечерние часы. Также лучше воздержаться от излишней активности и тренировок.

Говоря о стрижке, Алешина отметила, что если питомец ходит к грумеру регулярно, то можно просто придерживаться установленного графика. Разово стричь животное в жару не рекомендуется, так как шерсть служит своеобразной термозащитой, спасая не только от холода, но и от высокой температуры воздуха.

"Необходимо следить, чтобы шерсть была чистой. Ни в коем случае нельзя допускать образования колтунов, так как воздуху сложно циркулировать, а это нарушает теплообмен и повышает риск перегрева", – объяснила ветеринар.

Если же животное находится на даче, можно поставить для него в тени мини-бассейн – так оно может охладиться. Для птиц нужно оставлять в клетке ванночку для купания.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой При перегреве животное становится горячим на ощупь, появляется заторможенность, слюноотделение, нарушение координации. При этих симптомах нужно поместить питомца в тень, смочить прохладной водой голову, лапы, подмышечные впадины, дать попить. Также можно обмахивать животное веером.

Врач предупредила, что при тепловом ударе питомца ни в коем случае не следует обливать ледяной водой или бросать в открытый водоем. Подобный перепад температур станет большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и может вызвать отек легких и гибель животного.

Ранее россиян предупредили, что летом во время купания в водоемах собаки могут заразиться инфекциями. Дело в том, что в стоячей воде могут развиваться разнообразные бактерии –возбудители паразитарных заболеваний. Еще одна опасность заключается в том, что в водоеме могут накапливаться опасные для собак водоросли и токсины.