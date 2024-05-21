Кинологи рассказали, что светящийся ошейник может навредить собаке

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Кинологи призвали ответственно подходить к покупке светящегося ошейника для собак, поскольку аксессуар может нанести вред животному, сообщает Pravda.Ru.

Эксперты утверждают, что светящийся ошейник может оказать негативное влияние на зрение питомцев. Это связано с тем, что гаджеты постоянно находятся возле глаз собак, излучая при этом яркий свет. Специалисты также обращают внимание хозяев, что к еще более негативным последствиям может привести режим мигания.

Кроме того, кинологи указали, что точно предугадать реакцию других собак, гуляющих рядом с питомцем, на неоновое свечение невозможно. Животные могут испугаться или, наоборот, заинтересоваться необычным светом.

По словам специалистов, чтобы не нанести собаке вред, необходимо правильно выбрать ошейник. В первую очередь хозяин должен проследить, чтобы аксессуар не был слишком ярким. Эксперты рекомендовали отдавать предпочтение ошейникам с точечным светом, а не тем, которые светятся по периметру.

Владельцам собак посоветовали обратить внимание на фонарик, который крепится сзади к шлейке. Специалисты отметили, что подобный источник света не будет портить зрение питомцу, но при этом выполнит свою основную функцию – сделает его заметным в темное время суток.

Ранее сообщалось, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал на законодательном уровне регулировать занятия йогой со щенками в России. Специалист подчеркнул, что подобные мероприятия не имеют отношения к спорту с собаками.