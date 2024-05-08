Кинолог Голубев предложил законодательно регулировать занятия по щенячьей йоге в России

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В России стоит на законодательном уровне регулировать занятия йогой со щенками. Таким мнением в беседе с Агентством "Москва" поделился президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Студии йоги стали предлагать занятия, на которых присутствуют животные (приглашенные, не животные занимающихся). Подход бывает разный: в каких-то местах строгие правила (не поднимать щенков, не разговаривать громко и так далее), где-то правил практически нет, и сессии походят на контактный зоопарк", – рассказал он.

По словам специалиста, подобные мероприятия не имеют отношения к спорту с собаками. Он призвал контролировать их проведение в соответствии с нормами, регламентирующими работу контактных зоопарков.

Голубев также подчеркнул, что даже при условии заботы студии о комфорте щенков, удаление животных из привычной для них среды может стать причиной развития проблем с поведением. Как отметил эксперт, дело может дойти до развития у собак неврологических заболеваний и фобий.

Вместе с тем глава РКФ обратил внимание на существование дог-йоги. Такое название получила совместная тренировка питомца и его хозяина. Он отметил, что эта практика распространена по всему миру, а в последнее время она стала набирать популярность в России. Специалист подчеркнул, что при соблюдении техники безопасности и разумного подхода такое времяпрепровождение оказывает положительное влияние и на самочувствие, и на взаимопонимание собаки и человека.

Ранее Голубев рассказал о существовании сложных видов собак, которые не подойдут для начинающих владельцев. В их числе оказались хаски и тибетский мастиф. Эксперт призвал учитывать при выборе породы питомца не только внешний вид, но и ряд других значимых факторов. Речь идет о темпераменте, социальных качествах и способности собаки к дрессировке.