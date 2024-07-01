Воздух в Москве в середине недели может прогреться до сверхжарких 35 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что в Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму.

В понедельник, 1 июля, прогнозируется плюс 31–33 градуса, 2 июля – плюс 32–34 градуса, 3 и 4 июля – до плюс 33–35 градусов. Таким образом, ближайшие дни могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений.

"До сих пор максимум для 1 июля был плюс 32,6, для 2 июля – плюс 31,9, это было в 1890 году, а для 3 июля – плюс 32,2 градуса в 1917 году. Не так важно, будут ли эти рекорды побиты, хотя вероятность большая. Важно, что это в любом случае аномально высокие температуры, характерные не для Москвы, а для Краснодара или Астрахани, и такая погода на человеческом организме сказывается негативно", – сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что к выходным сильная жара отступит от города, однако температура воздуха все равно будет превышать норму на 1–2 градуса.

В пятницу, 5 июля, в первой половине дня еще будет порядка 30–32 градусов, но во второй половине дня пройдет холодный фронтальный раздел. К субботе, 6 июля, температура понизится на 7–9 градусов и составит 25–26 градусов. В выходные в Москве также прогнозируются небольшие дожди.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в метро из-за жары начали раздавать воду. Ее можно получить на станциях "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Получить бутылки с водой также можно на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота" и "Северные ворота".

ЦППК предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Выхино и Мытищи.

Компания "Аэроэкспресс" раздает бесплатную воду в своих экспресс-автобусах. Бутылки с водой также раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта. На Ленинградском вокзале и станции Зеленоград-Крюково для пассажиров есть кулер с прохладной водой.

В Дептрансе добавили, что работники метро каждый день замеряют температуру на станциях, и если есть такая необходимость, корректируют режим работы вентиляции. По результатам замеров температуры список станций для бесплатной раздачи воды может измениться.

В жару москвичам рекомендуют носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить много воды.

Ранее москвичам пообещали аномально теплые, египетские ночи в начале июля. 2-го и 3-го числа температура поднимется до 32–34 градусов, а 4 июля жара сохранится на уровне 32 градусов. При этом в ночные часы температура не будет опускаться ниже 19–21 градуса. Вместе с тем температура воздуха в столице снизится только в выходные дни. Столбики термометров опустятся по меньшей мере на 6–7 градусов.

