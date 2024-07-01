Синоптик Позднякова: жара в Москве сравнима с рекордным 2010 годом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара, которая прогнозируется в столице на всю текущую неделю, сравнима с погодой рекордного лета 2010 года. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В 2010-м в столице был зафиксирован самый продолжительный период жары: тогда подобная погода наблюдалась в июле на протяжении 22 дней. В свою очередь, в 2023-м в Москве не было ни одного жаркого июльского дня, рассказывали ранее синоптики.

По словам Поздняковой, на предстоящей неделе температура воздуха в городе составит 33 градуса.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Жару, которая наблюдается в Москве на этой неделе, можно сравнить с температурой, которая у нас была в 2010 году. При этом в выходные она немного понизится, но ненадолго

Она уточнила, что 6–7 июля температура в Москве будет чуть ниже 30-ти и составит около 28–29 градусов.

"Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы", – отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на неделе с 1 июля наряду с жаркой погодой днем в столице ожидаются египетские ночи. Температура воздуха в ночные часы составит 23–25 градусов. По словам синоптика, для Москвы такие значения являются аномалией.