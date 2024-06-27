Гериатр Рунихина назвала продукты, от которых пожилым стоит отказаться в жару

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В жару пожилым следует пить больше воды, есть легкие продукты и избегать прямых солнечных лучей, рассказала Москве 24 главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 29 и 30 июня в столицу вернется жара. Днем воздух прогреется до 30 градусов, в ночные часы – до 15. Эти значения выше климатической нормы, подчеркнул синоптик.

По словам Рунихиной, к жаре наиболее восприимчивы пожилые с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и проблемами дыхательной системы. Чтобы облегчить свое состояние, им нужно обязательно пить воду и соблюдать режим приема лекарств.

"В обычное время пожилым женщинам рекомендуется употреблять в день 1,6 литра чистой воды без газа, мужчинам – 2 литра. В жару ее количество стоит увеличить на 200–300 миллилитров. При этом лучше не употреблять сладкие напитки – они будут только усиливать жажду", – отметила гериатр.





Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Если в жару пить мало воды, увеличивается риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов.

"Также следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе и тяжелой физической нагрузки. Дома нужно обязательно проветривать помещение и включать кондиционер, если он есть. Сидеть на улице лучше в тени", – сказала эксперт.

Кроме того, пожилым важно правильно питаться и не перегружать желудочно-кишечный тракт. Причем продукты нужно выбирать свежие, обратила внимание Рунихина.

"Это могут быть ягоды, фрукты, овощи, кисломолочная продукция, нежирный кефир, творог. От жирного мяса и других тяжелых продуктов лучше отказаться", – посоветовала гериатр.

Ранее россиянам посоветовали летом обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Средство уменьшит вероятность ожога, пигментации и фотостарения кожи. Кроме того, крем снизит риск развития злокачественных опухолей.