Врач рассказала, как москвичам пережить ночную жару

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, для кого высокие ночные температуры в столице могут быть опасны и как эффективно бороться с перегревом.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что с 8 июля ночные температуры в Москве будут достигать 17–24 градусов. По его словам, такая погода способна вызвать у человека тепловой стресс, поскольку организм не сможет отдохнуть от жары в течение суток.
Чернышова отметила, что ночная жара для здорового человека неопасна, так как организм прекрасно приспосабливается к различным температурным режимам. "А вот людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями будет труднее, потому что у них нет четкой регуляции тех процессов в организме, может быть перегрев", – пояснила терапевт.
Для качественного сна в жару собеседница Москвы 24 посоветовала использовать постельное белье из натурального хлопка или льна. Также, по ее словам, в этот период "лучше спать без одежды – голышом, если позволяет этическая ситуация".
"Во-первых, ничего не давит. У пижамы может быть тугая резинка, в ночной рубашке – узкие рукава. Это все ночью дополнительно сдавливает, мешает свободной циркуляции крови, способствует отекам", – сказала она.
Кроме того, чтобы спокойно уснуть, нужно охладить спальную комнату до приемлемой температуры, советует эксперт. "Самое главное – свежий воздух, поэтому надо открыть окно или хотя бы форточку. По возможности, если днем в комнату попадает солнце, лучше шторы держать задернутыми, чтобы помещение не нагревалось и оставалось полутемным и прохладным", – уточнила она.
Также для охлаждения подойдет кондиционер, однако Чернышова не рекомендует спать с включенным устройством.
"Как вариант, можно его включить на холодную температуру с сильной вентиляцией, при этом выйти из спальни, а перед сном выключить и лечь в кровать. Если мы собираемся спать с включенным кондиционером, то очень важно, чтобы он не располагался над кроватью или напротив нее", – подчеркнула она.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что вентиляторы в сильный зной охладиться не помогут, так как они только раздувают горячий воздух. Поэтому, по его словам, лучше использовать кондиционер, но установить на нем температуру не ниже 21 градуса. В противном случае есть риск простудиться, отметил он.
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