Москвичей предупредили о ночной жаре

В Москву вернется 30-градусная жара
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой в Москве. Днем воздух в столице прогреется до 30 градусов, в воскресенье и понедельник температура может достигнуть 34 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что в городе будут высокими даже ночные температуры.
"В спальных районах Москвы ночью будет 15–17 градусов, а в центре столицы – до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура поднимется еще выше. В помещениях, в которых нет кондиционера, люди не смогут отдохнуть от полуденного зноя. Нужно внимательно отнестись к этой информации", – предупредил он.
Ранее сообщалось, что жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: