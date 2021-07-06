Жара в Москве продержится до середины июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жаркая погода продержится в столице до середины июля, сообщает портал "Метеоновости".
"Июль в Москве – самый теплый месяц, но в этом году он грозит быть жарким, в отдельные дни – очень жарким", – говорится в сообщении.
По словам синоптиков, блокирующий антициклон удержит господство в столичном регионе до середины июля. Днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
Специалисты отмечают, что похожая ситуация в Москве наблюдалась в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах. По их словам, дождей ждать не приходится, это осложнит пожарную опасность в регионе.
Синоптики также напомнили, что в 2010 году жаркая погода удерживалась в городе до середины августа, город страдал от дыма лесных пожаров. Не исключено, что текущий год может повторить этот сценарий.
Ранее россиян предупредили о затяжной жаре в европейской части страны. Как отметили специалисты, со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку.
Москвичам рассказали о погоде на день
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