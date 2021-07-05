В Москву вернется 30-градусная жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей столицы предупредили о возвращении жаркой и сухой погоды в четверг. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В течение недели столичный регион будет находиться под влиянием малоподвижного циклона, который принесет с собой почти безоблачную погоду. По словам синоптиков, это поспособствует хорошему прогреву воздуха и отсутствию осадков.

С четверга по субботу москвичей будет ожидать температура воздуха от плюс 30 до плюс 33 градусов.

При этом во вторник, 6 июля, дневная температура поднимется до 28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут до плюс 15 градусов. 7 июля днем температура повысится до 29 градусов, а ночью снова опустится до 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России. Самые жаркие дни лета в Центральной России ожидаются в конце июля – начале августа, на юге страны – в конце июля, а в приморских городах пик жары придется на август.

