Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самые жаркие дни лета в Центральной России ожидаются в конце июля – начале августа, на юге страны – в конце июля, а в приморских городах пик жары придется на август, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что для жителей Центральной России самой теплой по климату будет последняя пятидневка июля. Самыми теплыми за весь год будут 31 июля и 1 августа. Вильфанд также подчеркнул, что, несмотря на большую активность солнца в конце июня – начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло.

В более южных регионах европейской части России теплее всего будет в конце июля – начале августа, поскольку там нет снега и почва начинает прогреваться с конца марта.

В приморских городах пик жары придется на последний летний месяц, потому что сказывается влияние моря. Как и почва, оно накапливает тепло, но не спешит его отдавать.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя. Также ожидается повышение температурного фона на 0,5–1 градус.

Также климатолог заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".

Он отметил, что погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, меняется характер климата.

