Ученый заявил, что глобальное потепление стало необратимым процессом

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Ученый Маркус Рекс заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления. Об этом сообщает телеканал France 24.

К такому выводу исследователь пришел по итогам экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней и в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран мира. Выяснилось, что весной 2020 года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, кроме того, объем морского льда на Северном полюсе в летнее время уменьшился вдвое за последние несколько десятков лет.

"Исчезновение летнего морского льда в Арктике – одна из первых мин на этом минном поле, один из переломных моментов, к которому мы привели, позволив потеплению зайти слишком далеко", – сказал он.

Ранее ученые из США назвали таяние арктических ледников серьезной угрозой для существования прибрежных городов, таких как Нью-Йорк и Шанхай.

Специалисты уточнили, что в этом регионе столько льда, что при глобальном потеплении уровень мирового океана может вырасти на 60 метров.

По предварительным данным исследователей, катастрофа может произойти за несколько десятилетий. При этом сокращение парниковых газов и замедление техпрогресса едва ли помешают ее наступлению.

