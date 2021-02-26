Ученые предрекли изменение климата из-за сильнейшего ослабления Гольфстрима

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Европейские климатологи выяснили, что Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности как минимум за тысячу лет. Об этом говорится в статье ученых Потсдамского института изучения климата (PIK), опубликованной в научном журнале журнале Nature Geoscience.
Специалисты объединили данные предыдущих климатических исследований и результаты раскопок, проведенных у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии. В частности, ученые измерили доли изотопов азота, углерода и кислорода в разных слоях. Это позволило выяснить, при какой температуре и солености воды формировались отложения.
В результате расчеты показали, что Гольфстрим и прочие течения в Северной Атлантики слабеют уже более 150 лет, однако с 1960 года этот процесс стремительно ускорился. Ученые уверены, что это связано исключительно с антропогенным фактором. Если тренд сохранится в ближайшие 100 лет, то климат планеты радикально изменится.
Это приведет к установлению более суровых зим в Европе и Северной Америке, ускорит рост уровня моря у берегов США и резко снизить количество осадков во время лета. "Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34-45 процентов к концу столетия, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", – заявил профессор PIK Штефан Рамшторф.
Ученые называют "конвейером" систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану. Он существует благодаря тому, что уровень солености и температуры воды в разных уголках Мирового океана заметно различается. Это заставляет огромные массы воды "путешествовать" от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию.
Научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов ранее заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление. По словам ученого, климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление.
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