В WWF оценили вероятность приближения катастрофы на Земле

Американские ученые предупредили об опасности, которую несет таяние ледников. Под влиянием глобального потепления уровень мирового океана может подняться настолько, что прибрежные города вроде Нью-Йорка или Шанхая могут просто перестать существовать. Рассказываем, насколько реальна такая угроза.



Опять глобальное потепление?

Таяние ледников в Антарктике из-за глобального потепления способно спровоцировать повышение мирового океана на 60 метров, предупредили специалисты из США. Это обстоятельство может поставить под вопрос существование некоторых прибрежных городов, указывают ученые.

При этом они подчеркнули, что технологический прогресс и сокращение парниковых газов проблему, с большой долей вероятности, не решит. По предварительным прогнозам, всего за несколько десятилетий ситуация может ухудшиться колоссально.

В частности, речь идет про 2060 год. К этому времени при сохранении нынешнего объема выбросов в атмосферу парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния, после чего повышение уровня мирового океана станет необратимым, предполагают эксперты. По их прогнозам, к 2100 году уровень воды будет повышаться в 10 раз быстрее, чем сегодня.



"Фантастическая цифра"

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов в беседе с Москвой 24 заявил, что расчеты американских ученых несколько преувеличены.

"Повышение уровня мирового океана, которое уже есть, составляет в среднем 20–30 сантиметров. Есть такие прогнозы, что в конце этого столетия повышение будет более значительным – до одного метра в среднем. Но 60 метров – это фантастическая цифра", – заявил он.



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По мнению эксперта, говорить о том, что прибрежные города в некоторых районах нашей планеты могут полностью исчезнуть, пока не стоит.





Сергей Семенов научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Можно сказать, что есть какие-то районы Мирового океана и прибрежные районы, которые более всего пострадают. Это районы в дельтах больших рек, например в дельте Нила. Потому что подъем воды в среднем на один метр при волнении может быть гораздо большего размаха. Но чтобы города исчезли – я думаю, это преувеличение.

По словам эксперта, гипотетически такое развитие событий возможно, однако для этого понадобится не одно тысячелетие.

В свою очередь, директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин смотрит на ситуацию менее позитивно.

"Ситуация стоит достаточно остро. Речь не идет о гибели цивилизации и всемирном потопе. Но по худшему сценарию развития событий, если глобальная температура повысится градуса на 4 или даже несколько больше, треть населения планеты столкнется с очень сильным дефицитом пресной воды, резко возрастут опасные климатические явления, засухи, таяние вечной мерзлоты", – заявил он в интервью Москве 24.

При таком сценарии действительно возможен вариант исчезновения некоторых участков Земли, полагает специалист. По его словам, речь идет о многих островных государствах и низменных территориях: например, Мальдивы могут просто навсегда оказаться под водой, поскольку процесс таяния ледников необратим.



"Нужно сдержать обещания"

Мировые государства совместно работают над тем, чтобы сгладить эффект глобального потепления, замедлить или вовсе приостановить этот процесс, отмечают эксперты.

"Те обещания углеродной нейтральности, которые страны дали в конце прошлого года, приведут к тому, что рост глобальной температуры остановится на 2,5 градуса. Может быть, несколько ниже – 2,1 или 2,2. И тогда по прогнозам Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова изменение климата будет все равно негативным и неприятным, но по крайней мере умеренным. Эти обещания нужно сдержать", – заявил Кокорин.



Если для некоторых участков земного шара негативного исхода практически не избежать, то России на исходе XXI века пока бояться нечего, считает эксперт.





Алексей Кокорин директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Прогноз повышения Мирового океана на конец века – примерно метр. Это очень неравномерный процесс. В тропиках он будет в полтора раза больше, на севере, в частности в тех морях, которые омывают Россию, будет меньше. То есть для России угроза пока не так существенна. Это опасно для островов, для низменных территорий. Для Мальдив, например, это катастрофа.

Гораздо серьезнее ситуация будет в XXII и XXIII веке, когда, как прогнозируют ученые, уровень океана может подняться уже на три метра, продолжает он. Тогда, по словам Кокорина, может затопить Лондон, Амстердам и даже Санкт-Петербург. И такое будущее напрямую зависит от количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, указывает эксперт.

"Поэтому уже сейчас мы должны работать над этой проблемой, строить храм, в котором будут молиться наши внуки и правнуки. Хотя, конечно, нам это не свойственно", – отмечает Кокорин.

По его словам, процесс повышения уровня Мирового океана можно замедлить и даже остановить. Однако обратить – нет. Поэтому решать проблему нужно, пока еще есть время, заключил эксперт.