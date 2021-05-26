Эксперты рассказали, какие опасные насекомые могут появиться в Москве этим летом

В Ульяновской области несколько сел атаковала черная таежная мошка. От агрессивного насекомого погибает не только скот, но и страдают местные жители. Известно, что на укусы пожаловались уже более 10 человек. Разбираемся, может ли таежная мошка добраться до столичного региона и ждать ли москвичам в этом году нашествия других насекомых.



Маленькие вампиры

Сельские жители Ульяновской области пожаловались на нашествие черной таежной мошки, которая до этого не водилась в их районе. Сельчане рассказывают, что насекомые забивают животным глаза, нос и уши и те в итоге задыхаются. По словам специалистов, от укусов мошки уже погибли десять коров.

Кроме животных, от полчищ вредителей страдают и люди. За неделю в Сурском районе Ульяновской области они серьезно покусали 12 человек, одна женщина была госпитализирована. Местные жители стараются не выходить на улицу и загерметизировать все щели, чтобы насекомые не проникали в дом. Защититься от крылатых не помогают даже репелленты.

После укуса таежной мошки на теле могут появиться различные высыпания – волдыри, язвы, уплотнения. Кроме того, может возникнуть онемение кожных покровов. В случае появления озноба, одышки и повышения температуры врачи советуют обратиться в больницу.



Каких вредителей ожидать в Москве?

Ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог Людмила Ганушкина рассказала Москве 24, что массовое размножение мошки происходит, как правило, в быстротекущих реках. По ее словам, основная активность наблюдается в июне.

"Развитие от яйца до куколки происходит в текучей воде, а не просто в болотах и озерах – они там не размножаются. В условиях сильной жары они летают в больших количествах, пьют кровь и снова откладывают яйца, развитие идет достаточно быстро", – пояснила эксперт.

Она отметила, что бороться с мошкой чрезвычайно сложно, так как реки нельзя обрабатывать химией.





Людмила Ганушкина ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог Если люди хотят спастись, то нужно зайти в закрытое помещение – в квартиру, автобус или машину.

Эксперт считает, что в жаркую погоду даже в Москве вблизи рек можно будет наблюдать большое количество мошек и других приставучих насекомых. Кроме того, летом в столице также могут быть особенно активны слепни.



"Слепни появляются необязательно из текучей воды. Они обычно бывают в июле и августе. И тоже сильно кусаются, особенно на пляжах", – подчеркнула Ганушкина.

Она добавила, что в августе в Московском регионе в большом количестве также появляются осы. Особенно опасными они бывают, если побеспокоить их гнездо. Чаще всего осиные улья можно найти на дачных участках, в деревнях, указала собеседница Москвы 24.





Людмила Ганушкина ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог Осы хоть и не пьют кровь, но жало выпускают, это очень болезненно. От их укуса сильная интоксикация.

В свою очередь, доктор биологических наук Сергей Ижевский в разговоре с Москвой 24 пояснил, что кровососущие насекомые размножаются циклично.

"В благоприятных для себя климатических условиях в один год они появляются в больших количествах, а в другой год их мало. Это не значит, что произошла какая-то смена видового состава. Просто насекомые, как и все остальные животные на земле, развиваются по циклу", – отметил ученый.

Он объяснил, что если большое количество таежной мошки появилось в Ульяновской области, то это не значит, что и в других регионах будет ее нашествие и наоборот.