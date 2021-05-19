Эксперты рассказали, где в Москве существует опасность подхватить клещей

В Роспотребнадзоре рассказали, куда следует обращаться в случае присасывания клещей. По словам специалистов, избавиться от кровососущего помогут в травмпунктах: его аккуратно снимут, а после отправят исследовать на наличие опасных инфекций. Вместе с тем в Москве уже начали регистрировать первые случаи укусов, сообщили в ведомстве. Разбираемся, в каких местах столицы существует повышенный риск подхватить клеща.



Достать без последствий

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали обращаться в травмпункты при обнаружении присосавшегося клеща. Уточняется, что снимать его следует аккуратно, чтобы не оборвать хоботок, поскольку он глубоко и хорошо укрепляется.

Если же человек решил удалить клеща самостоятельно, то важно соблюдать определенный порядок действий, подчеркнули специалисты ведомства.





из сообщения Роспотребнадзора Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

После этого место укуса нужно продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном, а также тщательно вымыть руки с мылом. Если на месте укуса осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), то ранку следует обработать пятипроцентным йодом.

Снятого клеща необходимо отдать на исследование в микробиологическую лабораторию, чтобы исключить возможность заражения энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями. В случае положительного результата нужно немедленно обратиться к врачу-инфекционисту, он назначит необходимое лечение.

При сдаче клеща на исследование следует также соблюсти определенный алгоритм. Кровососущего важно сохранить в максимально неповрежденном состоянии, а еще лучше – живым.

"Поместить в закрытые крышками контейнеры для анализов (при их отсутствии – только в чистых и сухих стеклянных прозрачных баночках, плотно закрывающихся, с широким горлышком), с кусочком влажной ваты", – пояснили в Роспотребнадзоре.





из сообщения Роспотребнадзора Привезти контейнер с клещом по адресу, где находится лаборатория (при обращении необходимо предоставить информацию о дате и территории, на которой произошло присасывание клеща, контактный телефон). Если приехать в тот же день не получается, поместите контейнер с насекомым внутри в дверцу холодильника. Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 градуса.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, как снизить риски присасывания клещей при походах в лес. По словам специалистов, нужно использовать одежду, затрудняющую доступ к телу: длинные рукава с манжетами, которые плотно прилегают к запястью, рубашку заправлять в брюки, а концы брюк – в носки и сапоги. Кроме того, голову и шею закрыть косынкой и капюшоном. Также следует отдать предпочтение светлой одежде – на ней хорошо видны клещи. Находясь в лесу, рекомендуется периодически осматривать себя.



Уже поджидают

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал Москве 24, где в столице есть риск подхватить клеща.

"Чтобы предположить, где можно встретиться с иксодовым клещом, нужно в общих чертах представлять, где они обитают и где зимуют. Для их нормальной зимовки нужно, чтобы верхний слой почвы был нетронутый. Это значит, что можно встретить их в относительно естественном лесу", – сказал эксперт.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Если говорить про Москву, то если вы оказываетесь в парке и видите, что все вокруг выглядит как парк, то тут почти гарантировано, что мы с клещом не встретимся. Если вокруг вас то, что скорее хочется назвать лесом, а не парком, то там вполне уже можно. Например, в Битцевском лесопарке или в Лосином острове, потому что на самом деле это уже крупные лесные массивы.

Он добавил, что осторожными нужно быть и в парках, прилегающих к лесу. Там, по словам эксперта, встреча с кровососущими маловероятна, но все-таки возможна. В качестве примера биолог привел парк "Сокольники" (рядом находится Лосиный остров).

Кроме того, Марьинский напомнил, что клещи не пикируют с деревьев. Они либо поджидают свою жертву, сидя где-нибудь на травинках или на ветвях кустов, обычно не выше полутора метров над землей, либо заползают с почвы.

"Поэтому если вы не залезаете в заросли кустов, не идете по высокой прошлогодней траве – это особенно излюбленные их места, если не лежите на земле без какого-то расстеленного пледа, который тоже потом стоит отряхнуть, то тогда опасаться встречи с клещами даже в относительно крупных парках не стоит, но помнить о такой вероятности, конечно, следует", – объяснил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени Сеченова, энтомолог Людмила Ганушкина добавила, что подхватить и принести клеща домой могут и питомцы.

"Клещ будет в растерянности, но все равно продолжит искать, на ком бы напиться крови. Многие обрабатывают своих питомцев в этот период, для этого есть специальные средства, осматривать своих животных после прогулок надо обязательно", – заявила эксперт в беседе с Москвой 24.

Вместе с тем она порекомендовала не рвать и не приносить домой полевые цветы, поскольку на них тоже могут быть кровососущие.

Энтомолог напомнила, что такое опасное заболевание, как клещевой энцефалит, можно заработать не только от укуса, но и, например, через употребление сырого козьего молока.





Людмила Ганушкина ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени Сеченова, энтомолог Это касается в основном частного сектора. На коз обычно нападает много клещей, они могут болеть. Поэтому, покупая молоко в деревне, если пить его сырым, есть риск заразиться.

Кроме того, заразиться энцефалитом, по словам эксперта, можно, раздавив клеща. Заражение происходит через трещинки на коже рук, пояснила энтомолог. По этой причине доставать клеща голыми руками нельзя, лучше всего в перчатках, подытожила Ганушкина.