В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при присасывании клещей

Фото: Москва 24
Роспотребнадзор дал рекомендации, куда обращаться в случае присасывания клещей. Об этом говорится на сайте ведомства.
Специалисты рекомендуют обратиться к профессионалам.
"Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что снимать клеща нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок.
При самостоятельном удалении клеща нужно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его рту и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его.
Место укуса необходимо продезинфицировать, а руки тщательно вымыть. В случае если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать это место 5%-ным йодом и оставить до естественной элиминации, рассказали специалисты.
По их словам, извлеченного клеща рекомендуется сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым, поместить в контейнер с крышкой с кусочком влажной ваты и отвезти в микробиологическую лабораторию.
Клещи исследуются на наличие вируса клещевого энцефалита и других инфекций. При положительном результате исследования нужно срочно обратиться к врачу-инфекционисту.
Кроме того, находясь на природе, нужно периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко рассказала, что одним из способов защиты от клещей является определенное ношение одежды на природе. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке
В Москве уже зафиксировали случаи укусов клещей при посещении горожанами парков. Все случаи заражения энцефалитом в столице оказываются завозными.
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