Россиянам назвали способы защиты от клещей

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Максимальная активность клещей приходится на май и начало июня, однако кусать насекомые могут и в течение всего теплого времени года, сообщает газета "Известия".

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко рассказала, что одним из способов защиты от клещей является определенное ношение одежды на природе.

"Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке", – отметила специалист, добавив, что голову должен прикрывать головной убор.

Также Эсауленко подчеркнула значимость выбора однотонной одежды, поскольку на ней клещи будут более заметны. Кроме того, во время пребывания на природе каждые час-полтора необходимо производить осмотры для обнаружения насекомых. Не стоит отдыхать на опушке и приносить домой полевые цветы.

В случае если укус совершен, следует обратиться к врачу или попробовать достать членистоногое самостоятельно специальной клещевой отверткой.

В середине апреля в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о скором пробуждении клещей на природных территориях Москвы. Там напомнили о необходимости быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при походе за ягодами или грибами в лес.

