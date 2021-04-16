Москвичей предупредили о пробуждении клещей

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В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о скором пробуждении клещей на природных территориях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
"С наступлением теплой погоды в природных парках активизируется множество мелких живых существ, в том числе и опасных для человека. Клещ пробуждается при среднедневной температуре плюс 5 градусов, как правило, сезон их активности длится с марта – апреля по октябрь – ноябрь", – уточнили в департаменте.
Там также напомнили, что на особо охраняемых природных территориях столицы использование специальных химических средств для обработки против клещей находится под запретом. Из-за этого специалистам необходимо проводить профилактические работы, включая размещение информационных плакатов и проведение инструктажа для посетителей.
"Ознакомиться с правилами поведения на природе в период активности клещей стоит и москвичам, которые планируют открывать дачный сезон. Ведь загородные участки тоже редко обрабатывают химией, опасаясь навредить людям, домашним животным и посадкам", – добавили в ведомстве.
Там напомнили о необходимости быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при походе за ягодами или грибами в лес.
При прогулке специалисты рекомендуют избегать участков леса с густой растительностью и каждые два часа проверять себя, детей и питомцев на предмет клещей. Также необходимо тщательно проверять все вещи и сумки, которые брали с собой.
В департаменте призвали не недооценивать опасность паразитов из-за того, что они зачастую являются переносчиками тяжелых заболеваний. В случае укуса необходимо сразу обращаться к врачу.
Ранее россиян предупредили о неблагоприятной ситуации с клещами. Со сходом снега и повышением температуры воздуха клещи активизировались. С начала 2021 года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов этими насекомыми.
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