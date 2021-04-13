Кинолог рассказал о признаках переносимых клещами заболеваний у собак

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Первыми признаками переносимых клещами заболеваний у собак являются повышение температуры, угнетение, потемнение мочи, бледность или желтушность слизистых, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев Агентству "Москва".

Специалист подчеркнул, что после укуса клеща нужно наблюдать за питомцем в течение двух-четырех дней. По его словам, также собаку необходимо регулярно обрабатывать репеллентами и инсектоакарицидами.

"Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых", – рассказал Голубев.

Капли и спрей нужно наносить на сухую кожу животного. Если питомец носит специальный ошейник, необходимо носить его не только на прогулке, но и в доме.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил россиян, что в 2021 году прогнозируется неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций.

Специалисты института отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха клещи активизировались. С начала 2021 года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов этими насекомыми.

