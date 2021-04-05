Россиян предупредили о неблагоприятной ситуации с клещами

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В 2021 году прогнозируется неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты института отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха клещи активизировались. С начала 2021 года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов этими насекомыми.

Известно, что в минувшем году в РФ было зарегистрировано 542 тысячи обращений за медицинской помощью, 129 тысяч из них поступили от детей и подростков. В результате укусов скончались 32 человека.

Главам территориальных органов МЧС России рекомендуется организовать и провести профилактические мероприятия с подчиненными по правилам нахождения на природных территориях, заключили в институте.

Ранее эксперт рассказала, как подготовить питомца к сезону клещей. Специалист подчеркнула, что клещи представляют наибольшую опасность для собак. В частности, животные могут заразиться пироплазмозом. Это заболевание проявляется вялостью, быстрой утомляемостью, отсутствием аппетита, повышением температуры. Также болезнь поражает печень и почки.