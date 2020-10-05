Известный блогер заразился боррелиозом от укуса клеща

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Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов заразился смертельно опасным заболеванием – боррелиозом – от укуса клеща. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Смирнов рассказал, что "клеща с сюрпризом" он привез с рыбалки. По приезде сдал анализ, результаты которого оказались положительными. Блогер отметил, что не знал об активности клещей в октябре, а также попросил подписчиков аккуратнее проводить время на природе, в лесах и полях.
"Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой", – напомнил Андрей Смирнов. В настоящее время он уже начал прием препаратов, рекомендованных врачом.
В сентябре специалисты РАН сообщили о начале осеннего сезона клещей. Также эксперты подсказали, как защитить себя на природе.
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