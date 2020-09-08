Более 13,5 тыс случаев укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье с начала сезона

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Свыше 13,5 тысячи случаев укусов клещей зарегистрировали в медицинских учреждениях Подмосковья с начала сезона.

Против клещевого энцефалита вакцинированы 2 тысячи 450 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре по области, также выявлен 71 случай болезни Лайма.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 года было выявлено более 28 тысяч случаев укусов клещей.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова ранее рассказала, что клещи чаще кусают тех, кто сильнее пахнет.