Врач посоветовала ходить в лес в светлой закрытой одежде для защиты от клещей

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Врач-инфекционист Ирина Иванова рекомендовала надевать в лес закрытую одежду светлых оттенок, чтобы защититься от клещей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Факт пребывания в зоне с зелеными насаждениями уже является фактором опасности по заражению клещевыми инфекциями. Помимо боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого энцефалита, через клещей можно заразиться рядом других инфекций", – рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что в профилактических целях при планируемом походе в лес следует отдать предпочтения светлым длинным штанам, рубашке или кофте с рукавом или облегающими запястья манжетами и головному убору. По ее словам, светлые вещи позволят оперативно разглядеть клеща на одежде.

"Заправьте все, что можно – штаны в носки или обувь, рубашку в штаны. А одежду нужно обработать репеллентами, содержащими ДЭТА или перметрин", – подчеркнула специалист.

Она добавила, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться к специалисту. Тем, кто планируют совершить поездку в эндемичные по активности клещей районы, рекомендуется пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, уточнила врач.

"Если человек проживает в неблагополучном по клещевому энцефалиту регионе (Москва не входит в этот перечень), часто выезжает за город для отдыха на природе или не представляет жизни без туристических путешествий, то для него вакцинация является единственным надежным средством, позволяющим избежать заражения", – заявила Иванова.

Специалист добавила, что вакцинация также нужна владельцам дачных и садовых участков, расположенных на территориях, эндемичных по клещевому энцефалиту. По ее словам, сейчас вакцинация происходит по экстренной схеме, поскольку сезон активности клещей уже начался.

"Согласно экстренному варианту, вторая доза препарата вводится по истечении двухнедельного срока после первой прививки, а выезжать на эндемичную территорию можно уже через две недели после второго введения вакцины", – добавила врач.

Ранее сообщалось, что от клещевого энцефалита с начала года сделало прививки более 1,4 миллиона россиян. При этом подчеркивалось, что обращаемость в медицинские организации от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения.

В Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.

