Сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев

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Сезон активности клещей в 2020 году в Москве может продлиться восемь месяцев. Об этом сообщает национальный парк "Лосиный остров" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"По данным Роспотребнадзора, в этом году сезон активности клещей в Москве в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь. Это связано с тем, что из-за аномально теплой погоды клещи проснулись раньше обычного", – пояснили в пресс-службе.

Сотрудники парка заявили, что профилактические работы будут проводиться с клещами после появления устойчивого травостоя. Они добавили, что борьба с насекомыми происходит путем окашивания на расстоянии 1 метра территорий вокруг детских площадок и вдоль дорожно-тропиночной сети.

В пресс-службе посоветовали горожанам при выходе на улицу пользоваться индивидуальными репеллентами, надевать закрытую одежду, головной убор и носить высокую обувь. В случае обнаружения клеща на теле следует немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт города.

Ранее стало известно, что в столице пробудились клещи, обычно спящие до апреля. В Мосприроде приступили к профилактике. Сотрудники обрабатывают территории рядом с детскими и спортивными площадками и размещают информационные плакаты в парках.

Из-за теплой погоды раньше срока проснулись бабочки и божьи коровки. А в Московском зоопарке запах весны почувствовали быстрее необходимого медведи и сурки.

