Роскачество рекомендовало не смывать клещей в унитаз

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В Роскачестве рекомендуют не смывать клещей в унитаз, поскольку они могут выживать под водой в течение трех недель, сообщает Агентство "Москва".

"Клещ, скорее всего, переживет это, и кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш", – говорят специалисты. Пик активности паукообразных приходится на июнь.

"Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре", – отметили в ведомстве.

Специалисты рассказывают, клещ может выжить в доме в течение нескольких дней. С одежды его можно удалить при помощи клейкой ленты.

Также следует помнить, что вакцинация не защищает от клещей, она спасает лишь от клещевого энцефалита. Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности, предпочитая места, где влажность воздуха выше 85%, поэтому они особенно активны после дождя.

Эксперт рассказала, что паразиты кусают тех, кто сильнее пахнет. Так и происходит выбор жертвы клеща. Потенциальным укушенным скорее окажется взрослый мужчина, поскольку у него более интенсивный метаболизм.

Ранее сообщалось о том, что от клещевого энцефалита с начала года сделало прививки более 1,4 миллиона россиян. При этом подчеркивалось, что обращаемость в медицинские организации от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно снимать клеща с кожи. В ведомстве отметили, что для этого нужно подцепить его близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть.