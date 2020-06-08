Более 1,4 млн россиян сделало прививки от клещевого энцефалита с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,4 миллиона человек в России уже сделало прививки от клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 миллиона человек, планируется привить более трех миллионов человек. В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 163 тысяч клещей", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Уточняется, что зарегистрированы только единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами.
Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала, что количество клещей в стране можно считать обычным, но там, где сохранилась сухая трава, насекомых достаточно много.
Энтомолог отметила, что клещи всегда ползут снизу вверх, поэтому, отправляясь на природу, нужно надевать глухую одежду и головной убор, а домашних животных опрыскивать специальными растворами или надевать на них ошейники.
В Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.
"Спорная территория": "не расти трава"
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