Свыше 100 человек обратилось в больницы столицы из-за укусов клещей

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За неделю в медицинские учреждения столицы с жалобами на укусы клещей обратились 102 человека. Об этом рассказали представители столичного управления Роспотребнадзора.

"Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области, а также во Владимирской, Калужской, Оренбургской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", – добавили в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что в Москве зарегистрировано 9 случаев присасывания клещей. Речь идет о лесопарковых зонах, которые посещали жители столицы.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, с начала этого года против клещевого вирусного энцефалита привились 7 117 горожан.

В марте Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещей.

Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.