Энтомолог рассказала, как защититься от клещей

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Количество клещей в стране можно считать обычным для мая, но там, где сохранилась сухая трава, насекомых достаточно много, рассказала RT сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.

"В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7-10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик... Где-то с конца мая клещей уже не будет", – подчеркнула она.

Энтомолог отметила, что клещи всегда ползут снизу вверх, поэтому, отправляясь на природу, нужно надевать глухую одежду и головной убор, а домашних животных опрыскивать специальными растворами или надевать на них ошейники.

Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды. Другой мерой профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.

"Есть районы, где люди ходят в тайгу, – в Сибири, на Дальнем Востоке. Там эти прививки актуальнее. Но клещи переносят не только энцефалит. От некоторых вещей прививок нет", – подчеркнула Кривошеина.

По ее словам, основной способ уберечь себя – не ходить по заросшим местам и постоянно осматривать себя.

Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.