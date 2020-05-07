Вирусолог рассказал, каких насекомых стоит опасаться во время пандемии COVID-19

10:19
Фото: depositphotos/ehabedward
Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 рассказал, какие именно насекомые могут быть переносчиками коронавируса. По мнению эксперта, комары и клещи не приспособлены к передаче COVID-19.
"Нет, я думаю, что опасаться этого не нужно. Эта группа вирусов не приспособлена к передаче таким насекомым, как комары и клещи. Здесь только прямая передача от человека к человеку", – считает вирусолог.
Однако Альтштейн заявил, что переносчиками вируса могут стать мухи.
"Другой вопрос, когда пойдут мухи в большом количестве. Поскольку этот вирус может передаваться через рот, то мухи могут переносить вирусы с фекалий на пищу, на поверхности и так далее. Такая вероятность есть", – отметил профессор.
Ранее аналогичную точку зрения высказал представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас. Он добавил, что, хотя два года уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила, которая переносится комарами, был низким, надо сохранять бдительность.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 3,5 миллиона человек, более 243 тысяч скончалось.
По России за последние сутки выявлено 10 559 случаев COVID-19. Итого в стране 165 929 случаев COVID-19 в 85 регионах, выздоровели за все время 21 327 человек, скончались 1 537.
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